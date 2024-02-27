Мадуро назвал виновных в конфликте на Украине Мадуро: США являются виновниками вооруженного конфликта на Украине

Фото: Pedro Rances Mattey/dpa/Global Look Press

Виновниками вооруженного конфликта на Украине являются США, превратившие эту страну в угрозу России, заявил в эфире телеканала Venezolana de Televisión президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он подчеркнул, что Штаты отказываются признавать свою вину. При этом политик выразил надежду, что конфликт будет урегулирован.

США установили базы центрального разведывательного управления (ЦРУ) и взяли под контроль Украину, чтобы атаковать Россию. <...> Украину превратили в угрозу для России, и это объясняет конфликт, в котором сегодня мы находимся, — сказал Мадуро.

Президент России Владимир Путин в апреле 2023 года также говорил, что поддержка США цветных революций и госпереворота в Киеве в 2014 году привела к сегодняшнему конфликту на Украине. Госпереворот в 2014 году привел к деградации отношений между Москвой и Вашингтоном, подчеркнул глава государства.

Ранее Николас Мадуро указал, что Россия побеждает в развязанном США и НАТО конфликте на Украине и стала экономически еще сильнее. Он подчеркнул, что развязанная Западом на Украине война «аморальна». Также глава латиноамериканского государства заявил, что Венесуэла в ближайшее время войдет в состав БРИКС. По его словам, на смену старому колониальному миру приходит «новый мир с БРИКС».