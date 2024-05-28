Мадуро назвал главных противников мирного договора между РФ и Украиной Мадуро: Евросоюз и США помешали подписать мирное соглашение России с Украиной

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Николас Мадуро

Правительство США и Евросоюз не дали состояться заключению мирного договора России с Украиной в 2022 году, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в еженедельной программе «С Мадуро плюс» телеканала Venezolana de Televisión. По его словам, конфликту дали продолжиться, чтобы оправдать доходы производителей оружия.

Проект договора был готов к подписанию, но правительство США и элиты Евросоюза отдали приказ не подписывать соглашение, — указал политик.

На Западе решили совершить интервенцию и победить Россию, подчеркнул Мадуро. Конфликт на Украине продолжается, пока это выгодно союзникам Киева, констатировал он.

Ранее президент Болгарии Румен Радев призвал к прекращению огня в зоне спецоперации и началу переговоров. В ходе своего визита в Швейцарию он подчеркнул, что эскалация конфликта опасна для всего мира. В конечном счете противостояние Москвы и Киева должно разрешиться через поиск путей к миру, основанному на международном праве, выразил мнение болгарский лидер.

До этого Bloomberg писал, что Европейский союз хочет организовать осенью новый саммит по Украине и пригласить туда Россию. По данным агентства, встреча может пройти на территории Саудовской Аравии.