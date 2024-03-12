Мадуро двумя словами охарактеризовал Зеленского Мадуро назвал Зеленского «побежденным клоуном» за оскорбление папы римского

Фото: Filip Singer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является «побежденным клоуном». Так политик в эфире телепрограммы «С Мадуро +» ответил на критику Зеленского в адрес папы римского Франциска, который призвал решить украинский конфликт путем переговоров.

Зеленский начинает плохо говорить, оскорблять папу. <...> Он кажется мне таким же клоуном, таким же грубым и таким же побежденным, как [оппозиционер Хуан] Гуайдо, таким же вредным для своего народа, — сказал Мадуро.

Венесуэльский лидер добавил, что поддерживает позицию понтифика. По мнению Мадуро, мир на Украине нужно достигать через переговорный процесс.

Ранее папа римский Франциск заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать это и согласиться на переговоры. По его мнению, Киеву может быть стыдно это сделать, но необходимо понимать, сколькими смертями закончится продолжение конфликта. Понтифик также призвал Украину «поднять белый флаг».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что, говоря о мирном урегулировании на Украине, папа римский обращался прежде всего к Западу, который использует Украину как инструмент для достижения своих целей. Она напомнила, что Россия никогда не блокировала переговоры с Украиной, а Франциск обращается не к Киеву, а к Западу с призывом начать переговоры.