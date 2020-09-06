Маас заявил об удовлетворении российского запроса по Навальному

https://static.news.ru/photo/b6352256-f073-11ea-86a4-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Felix Zahn/photothek.net via www.imago-images.de/Global Look Press

Власти Германии давно уже дали добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по Алексею Навальному. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Как сообщает ТАСС, таким образом Маас ответил на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Берлин затягивает процесс рассмотрения ходатайства.

Мы уже давно одобрили этот запрос об оказании правовой помощи. Когда мы говорили с российским послом, мы сказали ему об этом, — цитирует Мааса агентство.

Он добавил, что нет никакой причины не одобрять его. Масс также сообщил, что если будет формальный запрос, то ФРГ выдаст все разрешения, которые необходимы, чтобы обменяться информацией по этому запросу.

Немногим ранее российские СМИ сообщали, что российская Генпрокуратура направила немецким коллегам запрос, в котором попросила ответить на примерно 20 вопросов, связанных с лечением Навального, его диагнозом и результатами экспертизы. Кроме того, российская сторона попросила предоставить копии медицинской карты россиянина и биоматериал для сравнительного анализа.

Как писал NEWS.ru, Генпрокуратура Германии заявила, что не комментирует такие вопросы, как оказание правовой помощи в рамках кооперации с иностранными коллегами, в частности, запрос российской Генпрокуратуры по Навальному.