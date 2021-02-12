Маас считает, что ФРГ нужно продлить мандат на присутствие в Афганистане

https://static.news.ru/photo/8125aa5a-6ddb-11eb-8781-96000091f725_660.jpg Фото: bundeswehr.de

Немецким властям необходимо продлить мандат на участие в миссии ООН в Афганистане, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

По его мнению, таким образом Германия не поставит под угрозу переговорный процесс между афганскими властями и радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).

Благодаря новому мандату бундестага мы будем готовы к различным сценариям, — сказал министр в интервью Funke.

Действующий мандат предусматривает участие в миссии до 1,3 тысячи немецких военнослужащих. Срок его действия истекает 31 марта. Решение о продлении должен принять парламент.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что ведомство придерживается плана по выводу американских войск из Афганистана.

По его словам, всё будет зависеть от того, выполнят ли представители радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) свою часть соглашения, согласно которому Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести из Афганистана все войска. В свою очередь талибы пообещали не использовать территорию страны для действий, которые могли бы представлять для США и их союзников угрозу. Пока что, заметил Кирби, талибы своих обязательств не выполняют.