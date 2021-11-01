Люди в балахонах ку-клукс-клана провели расистскую акцию в Киеве

Неизвестные в костюмах ку-клукс-клана 31 октября провели акцию в центре Киева. Они держали плакаты с расистскими надписями. Об этом сообщает «Страна.ua».

После демонстративного прохода по украинской столице её участники сфотографировались на Крещатике с поднятыми в нацистском приветствии руками.

В Киеве вчера устроили расистскую акцию. Люди в костюмах ку-клукс-клана прошлись по центру Киева с плакатами «Да, мы расисты», «ККК вернулся», и White Power, — пишет издание.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Украины и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе темнокожий Жан Беленюк пожаловался на то, что стал жертвой расизма в центре Киева.

Он пояснил, что молодые люди попытались спровоцировать конфликт, выкрикивая оскорбительные вещи типа «чёрная обезьяна что знает о патриотизме?» и «вали в Африку». Беленюк был рад, что до драки дело не дошло, и с ним всё нормально. Однако он задался вопросом, «нормально ли слышать оскорбительные вещи в европейской стране людям, которые отдают жизнь на её прославление».