https://static.news.ru/photo/2403670c-608c-11ea-af11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dennis Sigwe/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первые два случая смерти от коронавирусной инфекции зарегистрированы в американском штате Флорида. Жертвами COVID-19 стали два пожилых человека.

Associated Press сообщает, что недавно погибшие путешествовали за рубеж. При этом не уточняется, куда именно они ездили.

Сейчас на территории США находятся более 250 человек, которые заражены коронавирусом. Ранее сообщалось о 14 смертях от этой инфекции в Вашингтоне и об одном — в Калифорнии.

Эпидемия началась в КНР в конце декабря 2019 года. На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 102 тысячи человек. От болезни умерли 3,4 тысячи пациентов, выздороветь удалось более чем 57 тысячам.

Ранее телеведущая Ксения Собчак заявила, что в России замалчивается реальная статистика по заболеваемости пневмонией, вызванной китайским коронавирусом. По её мнению, это происходит из-за того, что российские власти гораздо больше боятся паники, чем вируса. В качестве одного из аргументов Собчак отметила, что число заражённых в европейских странах идёт на сотни и даже тысячи. При этом в России, непосредственно граничащей с Китаем, тех, у кого выявили коронавирус, можно пересчитать по пальцам, писал NEWS.ru.