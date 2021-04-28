Люди массово бегут из турецких мегаполисов в ожидании локдауна

https://static.news.ru/photo/b465b092-a8da-11eb-bc95-96000091f725_660.jpg Фото: Tolga Ildun/ZUMA Wire/ТАСС

Жители турецких мегаполисов, в частности Стамбула и Анкары, стремятся покинуть крупные города до начала локдауна, старт которому будет дан в четверг, 29 апреля, в 19:00. Как передаёт телеканал NTV, на выезде из городов уже образуются серьёзные пробки.

В конце марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ужесточении коронавирусных ограничений. На всю страну распространится комендантский час, в «красных» регионах, где заболеваемость особенно высока, из дома без крайней необходимости нельзя будет выходить и в выходные. Локдаун закончится 05:00 17 мая. В этот период все организации и учреждения прекратят свою деятельность, за исключением освобождённых циркуляром МВД. Для совершения междугородних поездок нужно будет получать разрешение от властей.

За несколько часов до начала локдауна местные жители покидают большие турецкие города. Они массово передвигаются на своих автомобилях в сторону курортов на побережье Эгейского и Средиземного морей. Жители курортных городков жалуются на чудовищный наплыв приезжих. Они опасаются завоза коронавирусной инфекции. Тяжелее всего приходится местным в Бодруме и Аланье. Аэропорты Стамбула работают с повышенной нагрузкой.

Ранее стало известно, что в Турции иностранным туристам разрешили не соблюдать комендантский час. Послабление касается только иностранных граждан, находящихся в Турции недолгое время в качестве туристов. Иностранцы, имеющие вид на жительство или находящиеся под временной международной опекой, попадают под действие ограничительных мер.