«Люди глупеют на глазах»: в Канаде обнаружили загадочную болезнь мозга Врачи не могут определить, чем вызвано заболевание

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Врачи не уверены, существует ли загадочное заболевание, или речь идет о симптомах нейродегенеративных заболеваний

В Канаде растет число больных загадочным недугом, который делает взрослых людей буквально беспомощными, сообщает New York Post. У пациентов отмечают галлюцинации и признаки слабоумия — они забывают, как правильно выполнять элементарные действия. Подавляющее большинство случаев зафиксировано в провинции Нью-Брансуик на границе с США в восточной части Канады. Первые эпизоды были зафиксированы еще в 2013 году. С тех пор число заболевших значительно увеличилось, однако причина недуга остается невыясненной. Что известно о болезни — в материале NEWS.ru.

Симптомы болезни

У заболевания большой список симптомов. Как отмечают врачи, человек начинает «глупеть прямо на глазах». У него появляются провалы в памяти, возникает шаткая походка, резко падает вес. По словам врачей, виной всему — атрофия мышечной ткани, наступающая вследствие заболевания. Со временем больные и вовсе вынуждены пересаживаться в инвалидные коляски.

Также загадочная болезнь, как правило, сопровождается существенным ухудшением зрения и частыми галлюцинациями, визуальными и слуховыми.

Больная Террилин Порелл, которая до болезни активно занималась ездой на велосипеде, подводным плаванием и спортивной ходьбой, рассказала, что после появления болезни она разучилась ходить, стали постоянно слышать «странный шепот». Кроме того, Поррел стала забывать элементарные вещи, например — как читается та или иная буква.

Что известно о болезни

До сих пор канадские врачи не смогли установить, что эта за болезнь и как она влияет на мозг человека. Есть данные, что таинственное заболевание ограничивает приток крови к мозгу и создает некий скрытый воспалительный процесс.

Так, 21-летней больной Габриэль Кормье врачи сообщили, что сканирование показало у нее появление шрамов на некоторых участках мозга, но объяснить причину их возникновения ученые не смогли.

Фото: Социальные сети Габриэль Кормье, одна из жертв загадочной болезни

По данным СМИ, больше всего болезнь распространена среди жителей канадской провинции Нью-Брансуик. Ее темпы постепенно увеличиваются. Так, первый случай зафиксировали в 2013 году. К 2020 их было 48, к январю 2022 — 150, а сейчас больше 200 заболевших.

Кому в группе риска

До сих пор точно неясно, кто находится в группе риска, но уже известно, что хорошее здоровье и иммунитет совсем не гарантируют защиту. Напротив, данный недуг поражает прежде всего здоровых людей, которые раньше не жаловались на серьёзные проблемы со здоровьем. Канадский невролог Альер Марреро — один из немногих, кто исследует загадочное заболевание — считает, что болезнь чаще всего поражает молодых людей.

«Многие из наших пациентов молоды. Это вызывает беспокойство, поскольку у молодых пациентов такая симптоматика в принципе встречается довольно редко», — отмечает врач.

Признает ли Канада эту болезнь официально

Правительство Канады финансировало исследование болезни, но в 2021 году проект закрыли. В феврале 2022 года официальные лица вернулись к теме загадочного заболевания, заявив, что его на самом деле не существует.

Тогда же государственное агентство общественного здравоохранения провинции Нью-Брансуик выпустило исследование, в котором также содержится вывод, что болезнь — не более чем миф. У больных, принявших участие в исследовании, были слишком разные симптомы, чтобы считать их признаками одного и того же заболевания, сказано в документе.

Государственные специалисты пришли к выводу, что жертвы загадочного заболевания — на самом деле необследованные пациенты, и у них, скорее всего, наблюдаются уже изученные недуги, например онкология, болезнь Паркинсона или Альцгеймера.

Фото: Jiri Hubatka/Global Look Press Загадочное заболевание часто поражает молодых людей, отмечают многие канадские врачи

Что не так с исследованием причин недуга

Однако канадские организации по защите интересов пациентов не поверили результатам исследования. Они считают, что правительство что-то скрывает, а заключение комиссии не соответствуют действительности.

Так, по данным канадской газеты The Walrus, на первых этапах правительственная комиссия была готова признать существование загадочной болезни, но позже отстранила экспертов от работы и досрочно закрыла проект.

«В течение почти года нам внушали, что проводится тщательное и беспристрастное расследование, но этого не произошло», — прокоментировала исследование правозащитница Стейси Корьме.

Семьи больных по-прежнему регулярно обращаются к канадскому министру здравоохранения Жан-Ив Дюкло с требованием «снять намордник» с ученых и позволить им подробно изучить болезнь, но пока это ни к чему не привело.

Во всем виноват гербицид?

Тем временем некоторые канадские врачи пытаются найти причину недуга самостоятельно. По одной из последних версий, причина болезни кроется в глифосате — самом распространенном в мире гербициде для борьбы с сорняками, который содержит фосфор. Как оказалось, департамент лесного хозяйства провинции Нью-Брансуик массово распыляет препараты на основе глифосата для стимуляции роста деревьев.

В организмах многих больных уровни токсинов типа глифосата превышали допустимую норму в 40 раз. Врачи предполагают, что этим могут объясняться странные симптомы. Больные, правозащитники, ассоциации пациентов Нью-Брансуика считают, что правительство изначально знало, что дело в химикатах и хотело замолчать проблему, чтобы избежать скандала.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru В крови многих пациентов в провинции Нью-Брансуик в Канаде были обнаружены следы гербицида

Что говорят о болезни в России

Эксперт в области нейрофармокологиии и работы мозга Ярослав Козин в беседе с NEWS.ru отметил, что симптомы, на которые жалуются пострадавшие от загадочной болезни, указывают на органическое расстройство головного мозга.

По мнению специалиста у синдрома слишком широкая симптоматика, что ставит под сомнение тот факт, что все пациенты страдают одним и тем же заболеванием. Он усомнился в отравлении глифосатом, так как при отравлении им потеря веса — один из главных симптомов, а не второстепенный признак. Главные же проявления — «потеря базовых навыков, атрофия могут быть вызваны уже известными нейродегенеративными заболеваниями» [заболеваниями, вызывающими прогрессирующую гибель нервных клеток].

«Уверен, при более детальном обследовании у них обнаружат болезни Альцгеймера, Паркинсона или синдром Фара (кальцинирование головного мозга. — NEWS.ru). Я также допускаю, что врачи, которые занимаются пациентами и раскручивают эту тему, на самом деле просто хотят, как говорится, хайпануть», — предположил Козин.

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