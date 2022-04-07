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«Людей убивают»: датский наёмник о действиях ВСУ в отношении пленных

Наёмник из Дании рассказал о убийствах пленных солдат украинскими военными
18:26, 07 апреля 2022
«Людей убивают»: датский наёмник о действиях ВСУ в отношении пленных Украинские военнослужащие Фото: Gilles Bader/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Воюющий на стороне Украины наёмник из Дании рассказал об убийствах пленных российских солдат. Об этом сообщает датский телеканал TV2. Сам наёмник на условиях анонимности заявил, что не принимал участия в подобных казнях.

Ранее я слышал об успешном обмене военнопленными, но вот что в итоге. Людей убивают, — сказал датчанин.

По его словам, украинские военные убивали взятых в плен россиян, что является военным преступлением. Наёмник добавил, что успел лично познакомиться с некоторыми взятыми в плен россиянами незадолго до их казни.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства жестокого обращения с российскими военнослужащими. В Кремле подчeркнули, что виновные должны понести ответственность, Москва зaявила Киеву протест на переговорах в Стамбуле, украинская сторона егo приняла.

По некоторым данным, видео с пытками, о котором идёт речь, было снято на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. На нём видно, как людям в камуфляжной форме с белыми повязками стреляют по ногам.

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