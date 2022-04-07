«Людей убивают»: датский наёмник о действиях ВСУ в отношении пленных

Воюющий на стороне Украины наёмник из Дании рассказал об убийствах пленных российских солдат. Об этом сообщает датский телеканал TV2. Сам наёмник на условиях анонимности заявил, что не принимал участия в подобных казнях.

Ранее я слышал об успешном обмене военнопленными, но вот что в итоге. Людей убивают, — сказал датчанин.

По его словам, украинские военные убивали взятых в плен россиян, что является военным преступлением. Наёмник добавил, что успел лично познакомиться с некоторыми взятыми в плен россиянами незадолго до их казни.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства жестокого обращения с российскими военнослужащими. В Кремле подчeркнули, что виновные должны понести ответственность, Москва зaявила Киеву протест на переговорах в Стамбуле, украинская сторона егo приняла.

По некоторым данным, видео с пытками, о котором идёт речь, было снято на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. На нём видно, как людям в камуфляжной форме с белыми повязками стреляют по ногам.