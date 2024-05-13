Любимый пирог Елизаветы II сравнили с курицей из Чернобыля Daily Express: Елизавета II любила есть консервированные пироги за 3,25 фунта

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Елизавета II

Покойная королева Великобритании Елизавета II при жизни любила есть консервированные пироги «Фрай Бентос» за 3,25 фунта (примерно 370 рублей), пишет Daily Express со ссылкой на слова королевского пилота Грэма Лори. По данным издания, их подавали Елизавете II во время длительных авиаперелетов в другие страны. Пользователи в Сети назвали эту выпечку дешевой и унылой, сравнив ее вид с курицей, лежащей на «остатках четвертого реактора Чернобыля», говорится в сообщении.

Эти пироги, выпускаемые в жестяной банке, разогревались прямо в духовке. Они напоминают вашу бабушку и ничуть не похожи на еду, которую подают в первом классе самолета. А на вкус они отдаленно похожи на курицу, запеченную в тлеющих остатках четвертого реактора Чернобыля, — приводит издание мнение некоторых британцев.

Ранее сообщалось, что Елизавета II при жизни любила есть сэндвичи с огурцом во время послеобеденного чая. Для более пикантного вкуса она добавляла немного мяты, что очень любили ее гости, говорится в сообщении. Также экс-королева посыпала тосты измельченным черным перцем.

До этого королевский шеф-повар Даррен Макгрэйди сообщил, что в ежедневном меню Елизаветы II были английский чай с бергамотом, хлопья с йогуртом, тосты с джемом и сытный омлет с копченым лососем. Также Елизавета II нередко ела крем-брюле с апельсинами и шоколадный бисквитный торт. Простая и здоровая пища помогла Елизавете II дожить до 96 лет. Сообщается, что утро Елизавета II начинала с чашки чая «Эрл Грей» без молока и сахара, а во время обеда могла выпить немного джина или коктейль.