Лётчики разбившегося самолёта афганских ВВС выжили

Два лётчика самолёта афганских ВВС, упавшего в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана, выжили и находятся в больнице в Термезе. Об этом сообщил сотрудник Термезского филиала республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, передаёт РИА Новости.

Как сообщается , пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии. Сейчас они находятся в реанимационном отделении. Также в этой больнице пятеро раненых военнослужащих правительственных войск Афганистана, их состояние средней тяжести.

Ранее Министерство обороны Узбекистана подтвердило факт крушения самолёта ВВС Афганистана в приграничной с республикой Сурхандарьинской области. В ведомстве отметили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

В настоящее время боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) контролируют весь Кабул, за исключением международного аэропорта. Подступы к нему пока ещё охраняют остатки афганской армии. Безопасность самого воздушного узла обеспечивают военные США и их союзники. При этом талибы разъезжают на внедорожниках и мотоциклах в доступной видимости от аэропорта.