Лётчик рассказал, как российские вертолёты атаковали украинскую ПВО

Российский военный лётчик Иван рассказал «Царьграду», что 24 февраля вертолёты Ка-52 уничтожили намеченные объекты украинской ПВО. Когда подбили ведущего группы, Иван взял командование. Он сообщил, что потратил в бою весь боезапас и дальше принимал огонь на себя.

Вышли на аэродром первыми, нас сначала пропустили вперёд, и как только мы зашли на торец полосы, по нам открылся плотный огонь из ПЗРК и зенитной артиллерии. <...> В бою вывели из строя расчёты ПЗРК, зенитные установки. Точно посчитать их количество просто невозможно, потому что нашей системой зафиксировано 18 ПЗРК. Наш вертолёт держался, хотя очень сильно был повреждён. <...> Для того чтобы вы понимали, мы остались втроём. За мной — два ведомых экипажа. Я полностью израсходовал свой боекомплект. Я уже просто ходил и, грубо говоря, брал огонь на себя, — сказал Иван.

Он добавил, что вертолёт Ка-52 по кругу защищён, что спасает жизни военным. Когда в командира экипажа стрелял снайпер, стекло задержало пулю.

Также, по словам Ивана, имеющего боевой опыт в Сирии, на Украине очень плотная оборона, за вылет лётчики уничтожают по три-четыре танка.

Ранее экипаж российского вертолёта Ми-24 близ Днепра ушёл от прямого попадания выпущенной ВСУ ракеты Stinger, сообщило Минобороны РФ. Задачей Ми-24 была расчистка одного из украинских аэродромов, чтобы туда смогли высадиться десантные группы с вертолётов Ми-8. Однако при пролёте Днепра по ним было выпущено 14-15 американских ракет Stinger.