«Ляпнули»: биогазовые планы Украины назвали попыткой понравиться Европе Энергетик Митрахович заявил, что биогазовые планы Украины зависят от её участия после СВО

Фото: Victor Lisitsin/Russian Look/ Global Look Press

Реалистичность планов Украины в течение 10 лет отказаться от импорта газа и перейти на самостоятельно добываемое топливо, в том числе на биогаз, зависит от её участия после завершения специальной военной операции, заявил NEWS.ru эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Собеседник объяснил, что пока не совсем понятно, сохранит ли Украина за собой металлургическую и химическую промышленность. По его словам, подобными заявлениями Киев «хочется понравиться» Европе.

10 лет — очень большой срок, непонятно, что там вообще произойдёт, в каком виде Украина будет существовать, будет ли там энергоёмкая промышленность, металлургическая, химическая. Если Украина станет сугубо сельскохозяйственной страной, начнёт развивать зелёный туризм в Карпатах, то им, в принципе, много энергии не нужно, можно использовать биогаз, у Украины есть собственная добыча газа, пока что. Это никакие не планы, а демонстрация готовности высказываться в том ключе, как это нравится Европе. У них модная тема про «био» и прочее, они об этом и говорят, — рассказал Митрахович.

Он добавил, что на некоторых птицефабриках Украины действительно собирали биогаз, «но это локальные примеры, а не замещение всего импортируемого газа».

Накануне глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон заявил, что Украина может полностью отказаться от импорта газа, так как у нее есть возможность самостоятельно добывать это топливо и производить так называемый биогаз. По его словам, страна может нарастить объемы производства биогаза до 0,5 млрд куб. м ежегодно уже через два года.

Ранее советник директора национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Алексей Рябчин заявил, что Киев намерен полностью отказаться от закупок газа у европейских стран в связи с жёстким режимом экономии. Отвечая на вопрос о закупках руководством Украины газа России через посредников из ЕС, Рябчин отметил, что данный газ уже не «является российским», и акцентировал внимание на том, что Киев в любом случае будет вынужден отказаться от европейских энергоресурсов.