Львовский телеведущий назвал соотечественников «крысами»

https://static.news.ru/photo/5e030b48-6e63-11eb-b2ad-96000091f725_660.jpg Остап Дроздов Фото: ostap.drozdov/facebook.com

Журналист и телеведущий из Львова Остап Дроздов резко и оскорбительно высказался об украинцах, которые смотрят закрытые в стране оппозиционные телеканалы.

Указом президента Владимира Зеленского на пять лет введены санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Зрителей этих телеканалов Дроздов назвал «дремучими и неадекватными гражданскими крысами». Он добавил, что «таких людей» в стране миллионы.

Одноклеточные господа утратили свой корм, амёбам больше нечего смотреть, инфузории-туфельки бьются в истерике и припадке, — заявил Дроздов в эфире «4 канала».

Его высказывания не остались не замеченными. Депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский обратился в Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины. Он требует проверить заявления Дроздова, который и раньше позволял себе скандальные высказывания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что русскоязычные граждане Украины являются «одноклеточными». Об этом заявил Остап Дроздов. Он считает, что гражданам страны, которые не знают украинского языка, следует путешествовать по городам Золотого кольца России, а не по Западной Украине.