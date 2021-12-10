Львовские депутаты попросили официально переименовать Россию в «Московию»

Депутаты Львовского областного совета одобрили постановление с обращением к Верховной раде и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием официально переименовать Российскую Федерацию в «Московию». Решение было принято 59 голосами из 84, оно будет направлено главе государства и Верховной раде. Об этом пишет ТАСС.

Депутаты Львовского областного совета обращаются к президенту и Верховной раде с требованием «восстановить историческую справедливость» и использовать название «Московия» вместо названий «Россия» или «Российская Федерация» на государственном, официальном и общественном уровнях, а также в СМИ Украины.

В отношении граждан Российской Федерации, соответственно, будет использоваться название «московиты», — указано в обращении.

Ранее идею переименовать Россию в Московию выдвинул депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев. Свою идею он обосновал тем, что «каждая нация сама решает, как называть соседей», но не уточнил, что даст Украине его инициатива. Ведущая телеканала «Украина 24» сочла предложение депутата унизительным, чем возмутила парламентария. Он заявил, что до Петра Великого жители России «назывались Московское царство или Московия и не обижались».