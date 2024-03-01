Львовская опера недосчиталась трех артистов после гастролей в Европе Трое артистов Львовской оперы не вернулись домой после гастролей в Европе

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Львовский оперный театр

На Украину не вернулись двое артистов Львовской оперы, уехавших на гастроли в страны Европы, сообщает «Захид.нет». По данным издания, домой также не вернулась супруга одного из них.

Речь о солисте балета Андрее Михалихе и артисте балета Богдане Ключнике. На Украину также решила не возвращаться и жена Михалихи Юлия, — уточняет агентство.

В связи с этим в Львовской опере началась проверка, реакция правоохранительных органов Украины неизвестна, сами артисты не выходили в публичное поле с объяснениями. Гастроли коллектива прошли с 8 по 22 февраля: в течение трех недель труппа выступала на площадках Эстонии и Финляндии со спектаклем «Дон Кихот». Теперь постановку должны были показать зрителям во Львове, но без трех солистов это окажется непростой задачей.

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