Львова-Белова: Россия передала Украине при посредничестве Катара 11 детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Львова-Белова

Россия при посредничестве Катара передала украинской стороне 11 детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, на сегодняшний день это самая большая группа. Воссоединение с семьями прошло в катарском посольстве в Москве при участии Львовой-Беловой и посла Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани, передает ТАСС.

Сегодня 11 детей — это самая большая группа, у каждого своя история. <...> Есть два ребенка с инвалидностью. Хочу выразить огромную благодарность посольству Катара, вам лично за организацию процесса, — сказала она.

Посол отметил, что Катар всегда защищает детские права и поблагодарил российскую сторону за работу и содействие.

Благодарим президента России Владимира Путина и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани. Наши отношения развиваются плодотворно, — продолжил глава диппредставительства.

Ранее украинские беженцы пожаловались на то, что европейцы отбирают у них детей. Украинское издание «Зеркало недели» сообщало, что у 18-летней беженки, проживающей во французском городе Эвре, сотрудники социальной службы отобрали ребенка прямо в роддоме. По его данным, этот случай не единственный, похожие ситуации уже происходили в Эстонии, Дании, Польше и Германии.