Лунный поход: США возобновили гонку по освоению спутника Земли

Соединенные Штаты готовы объявить себя «лунным полицейским»: как сообщает The Eurasian Times, американские военные работают над созданием нового спутника «Глаз в небе», который позволит им патрулировать обратную сторону Луны и «расширить зону операций Космических сил в 1000 раз». А на днях Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) разморозило лунную гонку. Теперь у компании SpaceX Илона Маска, которая ранее выиграла контракт на создание посадочного модуля для американской программы «Артемида» (Artemis) , должны появиться конкуренты, пишет немецкая газета Handelsblatt. Если в 2026-2027 году, как обещает NASA, нога человека вновь ступит на поверхность Луны, то не за горами ее колонизация. А по свежим прогнозам Маска, уже к концу десятилетия земляне доберутся до Марса. Как будет выглядеть эпоха «великих космических открытий»? Не превратятся ли небесные тела в Дикий Запад, где первопоселенцы от разных стран постараются всеми правдами и неправдами застолбить «ничью землю»? Ответы на эти вопросы искал NEWS.ru.

Космос как Дикий Запад

«Космос — это не свободное от законов пространство!» — настаивает немецкий юрист, специалист по космическому праву и популяризатор науки Тим Рустер. Тридцатилетний адвокат читает лекции в Кельнском планетарии, выпустил «Календарь галактических мемов», написал путеводитель для космических туристов «Можем ли мы путешествовать по гравитационным волнам?» . В интервью газете Bild Рустер утверждает: «Колонизация Марса близка. Но для этого нужны законы. Пока космическое пространство подобно Дикому Западу, там нет никаких правил. Каждый волен достать кольт и палить по любым мишеням». Как известно, ни одно государство не может иметь притязаний на небесные тела. «Но при этом не учитывается, что частные компании летают в космос. Это создает огромный пробел в законодательстве», — признает юрист. На поверку всплывает множество вопросов. По словам Рустера, они далеко не праздные и лишь на первый взгляд кажутся сошедшими со страниц Брэдбери. Что будет, если Илон Маск действительно сумеет создать колонию на Красной планете? Какому государству она будет принадлежать? Чье гражданство получат марсианские дети? По каким законам станут судить преступников за 225 миллионов километров от Земли?

Яблони на Марсе пока не зацвели, но предприимчивые земляне всерьез нацелились на Луну. Некоторые следуют заветам небезызвестного немецкого барона, практиковавшего лунные миссии на пушечных ядрах. Современные ученики Мюнхгаузена пошли дальше. Самый известный и дерзкий из прожектов запустил американец Дэннис Хоуп из Калифорнии. Еще в 1980 году он объявил себя собственником всех небесных тел Солнечной системы (кроме Земли), о чем уведомил правительства США, СССР и ООН. Он учредил так называемое «Лунное посольство» — организацию по продаже сертификатов о владении участками на небесных телах. Каждая такая сделка фиксируется в головном офисе на территории Соединенных Штатов, ей присваивается регистрационный номер. Вместе с договором купли-продажи счастливый обладатель получает в придачу «Лунную конституцию» и «Лунный паспорт». Бизнес процветает по сей день.

Снимки с марсохода Curiosity на Марсе Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

NEWS.ru приценился к лунной недвижимости. Так, за один надел «Лунное посольство» берет от 30 до 500 долларов. Новинка этого сезона — элитные участки, заключенные внутри силуэта Лунного Кролика, который испокон веков виделся с Земли человеческому глазу, заостренному восточной культурой. В фольклоре Поднебесной это Нефритовый Кролик, который готовит в ступке эликсир жизни для богини Чаньэ (ее именем китайцы называют свои автоматические межпланетные станции). «Кроличье тело» поделено на 222 участка, которые контора господина Хоупа выставляет на продажу специальными лотами. Она называет себя «единственным легальным дилером внеземной недвижимости». Вызов Хоупу в 1995 году бросил гражданин ФРГ Мартин Юргенс, объявивший всю Луну своей собственностью. Пенсионер из-под Мюнстера уверяет, что спутник Земли переходит мужчинам его славного рода по наследству от предка — крестьянина-целителя 18 века, излечившего от тяжкого недуга самого короля Пруссии Фридриха Великого. В благодарность монарх от щедрот пожаловал ему Луну, и сей акт хранится где-то в секретных архивах.

Немец вовсю оспаривает притязания «американского выскочки», распродающего отеческую вотчину направо и налево. За сорок лет клиентами «Лунного посольства» стали более 5 миллионов человек. Поговаривают, что среди них оказались даже три американских президента — Джимми Картер, Рональд Рейган и Джордж Буш-старший. Правоведы признают: такие сделки юридически ничтожны. Другими словами — надувательство чистой воды.

Одной из причин успешности «Лунного посольства среди покупателей можно назвать потребность граждан в «романтизации» хотя бы части своих экономических вложений. Между тем действующее международное космическое право исключает присвоение небесных тел не только государствами, но и любыми физическими и юридическими лицами под их юрисдикцией. Подобные сделки можно оспорить в национальных судах, обратившись с исками о мошенничестве. Более того, на национальном уровне существуют все основания для отзыва лицензий у подобных организаций, — пояснила в беседе с NEWS.ru специалист по международному космическому праву, доцент кафедры международного права МГИМО Мариам Юзбашян.

Обуздать «Артемиду»

Если вынести за скобки шарлатанов вроде калифорнийца Хоупа, то по мере ускорения человеческой мысли и научного прогресса Луна становится к землянам все ближе. Строительство исследовательских баз и обсерваторий, электростанций и заводов по добыче гелия-3 (этот изотоп, накопленный в лунном грунте, в теории может использоваться в качестве топлива для термоядерных реакторов) и даже гостиниц для космических туристов — ученые мужи на полном серьезе обсуждают эти проекты. Планы по созданию лунных станций вынашивают все ведущие космические державы — США, КНР, РФ, Япония, Индия, своя программа есть у Евросоюза. После того, как на Южном и Северном полюсах Луны обнаружились залежи льда, гонка получила новое ускорение.

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По оценкам ученых, индустриализация, а затем и заселение Луны и других небесных тел — дальнейшие этапы освоения космоса. Другой вопрос, в каком направлении будет развиваться международно-правовое регулирование. Фундаментальным источником современного международного космического права остается Договор по космосу 1967 года . Сегодня в нем участвуют более ста государств. В соответствии с Договором исследование и использование космоса является достоянием всего человечества. Во все районы небесных тел должен обеспечиваться равный доступ всех государств. В отношении космоса действует режим частичной демилитаризации, то есть запрещается размещение в нем ядерного оружия, в отношении небесных тел — режим полной нейтрализации, что исключает их использование даже в целях самообороны. Государства несут политическую ответственность за всю национальную деятельность в космосе и материальную ответственность за ущерб, причиненный космическими объектами. Космическое пространство и небесные тела не подлежат присвоению никоим образом и никакими субъектами. То есть исследовать и осваивать ту же Луну, размещать там станции можно. Присваивать территории и недра — нельзя. Одним из актуальных вопросов является согласование специального универсального международно-правового режима эксплуатации природных ресурсов небесных тел. Его установление желательно до начала старта лунных и других миссий, иначе международных споров не избежать. Мариам Юзбашян Доцент кафедры международного права МГИМО Доцент кафедры международного права МГИМО

Masten/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как известно, американцы еще в конце президентства Обамы предложили свое «прочтение» Договора по космосу. Не отрицая его основных положений (которые сформулированы лишь в общем виде), они фактически отказались считать космос общим достоянием. «В 2015 году в США был принят Закон об исследовании и использовании космических ресурсов. В рамках закона Штаты признали возможность не только их эксплуатации лицами под своей юрисдикцией, но и дальнейшего присвоения, провозглашения права собственности на добытые ресурсы. Затем при президенте Дональде Трампе была утверждена масштабная космическая программа „Артемида“, заключено одноименное межправительственное соглашение, предусматривающее, в частности, создание так называемых „зон безопасности“ вокруг будущих американских лунных баз. Такой подход может вступить в противоречие с принципами неприсвоения небесных тел и их участков, обеспечения свободного доступа во все их районы. Примеру США в продвижении национальных подходов в отсутствии специальных международно-правовых норм последовали и некоторые другие государства — Люксембург в 2017-м, ОАЭ в 2019-м, Япония в 2021 году. Наряду с другими эти государства стали также участниками межправительственного соглашения „Артемида“. Но пока никто вновь не высадился на Луне и не присвоил там участки, прямого нарушения международного космического права нет. Однако работу над согласованием универсального режима, которая ведется в рамках Комитета ООН по космосу, желательно ускорить. За это выступает и российская сторона», — заключила эксперт.

«Звездные войны» отменяются?

Еще Дональд Трамп, провозглашая целью США доминирование в космосе, назвал его «новейшей областью боевых действий». «Какие условия могут привести к столкновениям в космосе? Здесь, на Земле, воздух, суша и море становятся зонами конфликтов, столкновений и боевых действий. Неужели на очереди космический океан? Могут ли нации соскользнуть в межпланетную игру мускулами и настоящие войны?» — этими вопросами задается Леонард Дэвид, автор книги «Лунная лихорадка: новая космическая гонка». В статье для портала space.com он напоминает: не так давно созданные Космические силы США активно разрабатывают «способы наилучшей защиты национальных интересов».

Я не очень верю в неизбежность космических войн, — говорит Венди Уитмен Кобб, доцент кафедры стратегии и безопасности Школы передовых исследований авиации и космоса ВВС США (Алабама). — Аналитики с 1960-х годов то и дело твердят, что атаки не за горами. Однако нападение одной страны на спутник другой страны — дело, проигрышное для всех. Зависимость мировой экономики от космических систем делают открытые конфликты в космосе очень дорогостоящими.

Планета людей

Кто бы ни дорвался первым до Луны или Марса, он «не должен обладать слишком большой властью над обустройством внеземной колонии». На этом настаивает немецкий футуролог и социолог из Университета Фуртвангена Штефан Зельке . В своей новой книге «Страна желаний» он рассуждает о природе утопий. То, как люди обустраивали «идеальные миры» здесь, на Земле, может пролить свет на наше поведение за пределами земной орбиты в будущем.

Те, кто возлагал надежды на 2019 год, могут посмеяться над своей наивностью. Настоящее отрезвляет. Один кризис сменяет другой, будто настали времена библейских казней. Саркастический мыслитель сказал бы, что переселение на Марс сейчас кажется более заманчивым, чем когда-либо. Человеческой цивилизации нужен форпост. Но как он будет выглядеть? Будем ли мы совершать те же ошибки, что и на Земле, или мирно и по-соседски уживаться друг с другом?— отмечает газета Handelsblatt в рецензии на немецкий бестселлер.

Ben Smegelsky/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пока тот же Маск рассуждает лишь о технической стороне дела: чтобы доставить на «Марс-Сити» 100 тысяч человек, понадобится 1000 звездолетов. Но как будет устроено поселение землян? История показывает, что «утопические общины довольно часто превращались в репрессивные поселения». Зельке напоминает, что именно так развалилась знаменитая коммуна Монте-Верита («Гора истины») на берегу швейцарского озера Лаго Маджоре — пристанище веганов, аскетов, нудистов, анархистов, теософов и европейской творческой богемы начала XX столетия. Экспериментальное поселение посещали Герман Гессе, Эрих Мария Ремарк, Карл Густав Юнг, Айседора Дункан, Макс Вебер. Распад начался с попытки Отто Гросса, ученика Зигмунда Фрейда, перетянуть авторитет на себя, разрешив поселенцам кокаин, кофе и яичницу.