8 ноября 2022 года жители разных уголков планеты наблюдали редкое явление — полное лунное затмение. Оно примечательно тем, что Луна, проходя через северную часть тени Земли, окрасилась в кроваво-красный цвет. В России необычный эффект был видим в восточных регионах. Максимальная фаза пришлась на 13:59 по московскому времени. NEWS.ru собрал самые эффектные кадры затмения из Владивостока, Пекина, Сеула, Сиднея, Канберры и с Филиппин.

На этой комбинированной фотографии показаны различные фазы Луны во время полного лунного затмения в Кесон-Сити, Филиппины

Фото: ROUELLE UMALI/Global Look Press

На этой комбинированной фотографии показаны различные фазы Луны во время полного лунного затмения в Кесон-Сити, Филиппины

Луна видна во время полного лунного затмения в Канберре, Австралия

Фото: Chu Chen/Global Look Press

Луна видна во время полного лунного затмения в Канберре, Австралия

Луна видна во время полного лунного затмения у Юндинмэнь (Ворота вечного мира) в Пекине, столице Китая

Фото: Lu Zhe/Global Look Press

Луна видна во время полного лунного затмения у Юндинмэнь (Ворота вечного мира) в Пекине, столице Китая

Снимок составленный из десяти изображений, показывает движение Луны во время полного лунного затмения в Космическом центре Кеннеди НАСА во Флориде

Фото: NASA/Global Look Press

Снимок составленный из десяти изображений, показывает движение Луны во время полного лунного затмения в Космическом центре Кеннеди НАСА во Флориде

Снимок составленный из десяти изображений, показывает движение Луны во время полного лунного затмения в Космическом центре Кеннеди НАСА во Флориде

Фото: NASA/Global Look Press

Снимок составленный из десяти изображений, показывает движение Луны во время полного лунного затмения в Космическом центре Кеннеди НАСА во Флориде

На этой комбинированной фотографии показаны различные стадии полного лунного затмения в Пекине, столице Китая

Фото: Zhang Cheng/Global Look Press

На этой комбинированной фотографии показаны различные стадии полного лунного затмения в Пекине, столице Китая

Луна видна во время полного лунного затмения в Пекине, столице Китая

Фото: Cheng Tingting/Global Look Press

Луна видна во время полного лунного затмения в Пекине, столице Китая

Луна видна во время полного лунного затмения в Сеуле, Южная Корея

Фото: Wang Yiliang/Global Look Press

Луна видна во время полного лунного затмения в Сеуле, Южная Корея

Луна видна во время полного лунного затмения в Сеуле, Южная Корея

Фото: Wang Yiliang/Global Look Press

Луна видна во время полного лунного затмения в Сеуле, Южная Корея

Частичное лунное затмение, Калькутта, Индия

Фото: Biswarup Ganguly/ Eyepix Group/Global Look Press

Частичное лунное затмение, Калькутта, Индия