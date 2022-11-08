8 ноября 2022 года жители разных уголков планеты наблюдали редкое явление — полное лунное затмение. Оно примечательно тем, что Луна, проходя через северную часть тени Земли, окрасилась в кроваво-красный цвет. В России необычный эффект был видим в восточных регионах. Максимальная фаза пришлась на 13:59 по московскому времени. NEWS.ru собрал самые эффектные кадры затмения из Владивостока, Пекина, Сеула, Сиднея, Канберры и с Филиппин.
Фото: ROUELLE UMALI/Global Look Press
На этой комбинированной фотографии показаны различные фазы Луны во время полного лунного затмения в Кесон-Сити, Филиппины
Фото: Lu Zhe/Global Look Press
Луна видна во время полного лунного затмения у Юндинмэнь (Ворота вечного мира) в Пекине, столице Китая
Фото: NASA/Global Look Press
Снимок составленный из десяти изображений, показывает движение Луны во время полного лунного затмения в Космическом центре Кеннеди НАСА во Флориде
Фото: NASA/Global Look Press
Снимок составленный из десяти изображений, показывает движение Луны во время полного лунного затмения в Космическом центре Кеннеди НАСА во Флориде
Фото: Zhang Cheng/Global Look Press
На этой комбинированной фотографии показаны различные стадии полного лунного затмения в Пекине, столице Китая
Фото: Cheng Tingting/Global Look Press
Луна видна во время полного лунного затмения в Пекине, столице Китая
Фото: Wang Yiliang/Global Look Press
Луна видна во время полного лунного затмения в Сеуле, Южная Корея
Фото: Wang Yiliang/Global Look Press
Луна видна во время полного лунного затмения в Сеуле, Южная Корея