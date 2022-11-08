8 ноября 2022 года жители разных уголков планеты наблюдали редкое явление — полное лунное затмение. Оно примечательно тем, что Луна, проходя через северную часть тени Земли, окрасилась в кроваво-красный цвет. В России необычный эффект был видим в восточных регионах. Максимальная фаза пришлась на 13:59 по московскому времени. NEWS.ru собрал самые эффектные кадры затмения из Владивостока, Пекина, Сеула, Сиднея, Канберры и с Филиппин.