Луна как предчувствие: NASA отложила полёт к спутнику на год

Представитель NASA объявил в среду, что высадка астронавтов на спутник Земли, первая за более чем полвека, сдвигается как минимум до 2025 года. Причина отсрочки совершенно земная — Конгресс США счёл, что требуемые для продолжения подготовки лунной экспедиции $9.3 млрд сегодня важнее потратить на другие цели — в первую очередь, на борьбу с пандемией, и взял таймаут до 2023 года. Кроме того, у NASA «путается под ногами» ракетостроительная компания Blue Origin, которая оспаривает право на постройку лунной капсулы у SpaceX Илона Маска. Год 2024 был определён как крайний срок для высадки на Луну по программе Artemis ( «Артемида» ) во время администрации Дональда Трампа. Предполагалось, что к этому моменту NASA и заключившая с агентством контракт SpaceX успеют построить лунный модуль Orion («Орион»).

Однако сейчас становится всё более реальным, что NASA не успевает провести пробный запуск циклопической ракеты-носителя Space Launch System к февралю 2022 года, как запланировано по графику работ. «Орион» должен быть установлен как последняя ступень этой конструкции (в документах NASA она обозначается как Human Landing System), но пока устанавливать его не на что. Тестовый запуск, обозначенный как «Артемида-1», планируется беспилотным.

Мы и SpaceX рады возможности возобновить совместную работу и установить новое расписание нашей демонстрационной лунной миссии. Возвращение на Луну как можно быстрее и как можно более безопасным образом является приоритетом агентства. Однако из-за юридической тяжбы и прочих факторов, первая высадка по программе «Артемида» вряд ли произойдет ранее 2025 года, — заявил администратор NASA Билл Нельсон.

Второй полет связки SLS-Orion, носящий рабочее название «Артемида-2», должен быть уже пилотируемым, но во время этой миссии астронавты не планируют высаживаться на Луну. Корабль совершит только облёт спутника Земли предположительно в мае 2024 года — тоже на год позднее, чем намечалось изначально. Тем не менее, миссия «Артемида-2» станет первой в истории космонавтики, когда пилотируемый корабль улетит столь далеко от Земли — самая дальняя точка его трассы окажется на расстоянии 64 тысячи километров вовне лунной орбиты, то есть в 444 тысячах километрах от Земли.

Луна далеко, Луна рядом

Наконец, миссия «Артемида-3», ради которой всё и затевается, предусматривает уже непосредственную высадку первого после 1972 года человека на Луну. Первый же человек на Луне, Нил Армстронг, отставил отпечаток своей подошвы на спутнике Земли 20 июля 1969 года, а всего там побывало 12 человек. Более-менее точные сроки этого этапа программы NASA обещает просчитать и объявить весной будущего года.

NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По словам Нельсона, NASA намечает не менее 10 пилотируемых полетов на Луну, которые должны стать миссиями для постройки постоянной окололунной базы Gateway. Она, в свою очередь, должна стать «пересадочной станцией» для экспедиций посещения Луны и «площадкой подскока» для экспедиций на Марс.

Однако представитель агентства признаёт, что последнее слово всё равно останется за Конгрессом, во власти которого выделить или нет необходимые для грандиозного проекта деньги. Учитывая долгосрочный характер программы, такое решение законодатели должны принять уже в 2023 году.

Мы как никогда близки к установлению постоянного человеческого присутствия на Луне. И мы призываем наших партнёров не прекращать исследования в этом направлении. Это одно из величайших предприятий в истории человечества, и оно потрясает воображение, — заявилa в среду замглавы NASA Пам Мелрой , надеясь потрясти воображение в том числе и у конгрессменов.

Помимо разработки SLS и модуля «Орион», NASA разрабатывает новые скафандры для астронавтов. С целью сокращения затрат решено, что один и тот же новый скафандр будет использоваться как для полетов к Луне, так и для выходов в открытый космос с борта МКС. Эта же спецодежда будет использоваться астронавтами во время гипотетического полета на Марс, который NASA тоже планирует (правда, без каких-либо точных сроков).

Догнать и перегнать самих себя

Сроки, которые сегодня озвучили в NASA, даже с учётом переноса на год позже, в высшей степени жёсткие, чтобы не сказать невозможные, сказал NEWS.ru директор Института космической политики (ИКП) Иван Моисеев.

Это в обычаях NASA называть очень оптимистичные сроки проектов, в расчёте, что они не дадут конгрессменам и разработчикам расслабляться. Но если говорить реально, то «Артемида-3» вряд ли состоится ранее 2027-2028 года. Иван Моисеев руководитель Института космической политики руководитель Института космической политики

ESA/via Global Look Press

Безболезненное (как минимум в финансовом смысле) продвижение «Артемиды» связано с тем, что проект этот не столько научный, сколько политический — в Вашингтоне его реализацию воспринимают как шанс оторваться от любых конкурентов, в первую очередь от Китая, раз и навсегда. С форпостом на окололунной орбите технологическое и военное доминирование США становится неоспоримым уже не только на Земле, но и в ближнем (а в перспективе — и в дальнем) космосе.

Китайцы тоже присматриваются к Луне, но их программа очень длинная и неопределённая, в то время как у американцев всё расписано четко по годам. Зато китайские лунные планы вовсю используются лоббистами NASA и американского ВПК в качестве аргумента: если Конгресс не выделит столько денег, сколько мы просим, китайцы окажутся на Луне первыми, чего с точки зрения американских политиков допустить нельзя, — говорит Моисеев.

Этот аргумент с готовностью воспринимался и предыдущей администрацией США, вице-президент которой Майкл Пенс в 2019 году назвал возвращение американцев на Луну «безусловным приоритетом». И, по мнению Моисеева, Соединённые Штаты уже обеспечили себе первенство в новой лунной гонке, гарантированно оторвавшись от Китая, не говоря уже про Россию.

При этом затраты на модуль постоянно растут: изначально его стоимость оценивалась в $6,7 млрд. На сегодня NASA уже потратила на программу в сумме $11 млрд. Это достаточно нетипичный случай, когда Конгресс выделяет деньги на программу не скупясь, а иногда даже с запасом. «Артемида» в любом случае уже перешла экватор, когда законодатели ещё могут решить, что игра не стоит свеч и отозвать или существенно урезать финансирование.

Не сошлись в понятиях

Причём, говорит эксперт, участие Роскосмоса в программе «Артемида», против которого NASA в принципе не возражает, сводится к нулю позицией самого же руководства российского космического агентства. NASA вела переговоры о поставке российского шлюзового модуля для станции Gateway, но ведомство Дмитрия Рогозина не договорилось с американцами о цене вопроса и о технических стандартах.

При этом у «Энергии» есть свои собственные проекты пилотируемых полетов к Луне, последний из которых корпорация презентовала в начале ноября. Но в отличие от «Артемиды», отмечает Моисеев, российские лунные программы не идут дальше красивых презентаций — на них не только не выделяются деньги, но даже не принято принципиальное решение правительства о целесообразности их выделять.

Космический аппарат для осуществления миссии «Луна-25» roscosmos.ru

Как утверждает глава ИКП, затраты американцев на «Артемиду» дают более-менее правильное представление о том, во сколько может обойтись пилотируемый полет на Луну. Даже с учётом того, что работающие на ВПК (в том числе на космос) компании не чужды завышать цены на свои комплектующие в разы, всё равно затраты на «Артемиду» не выглядят транжирством средств налогоплательщиков.

Об этом говорит тот факт, что если перевести цены полувековой давности в нынешние, то окажется, что «Артемида» оказывается не сильно дороже лунной программы «Аполлон». Но просто взять и скопировать успешную программу «Аполлон» обошлось бы еще дороже, потому что это всё равно как если пытаться восстановить ретромобиль вместо того, чтобы построить новый, — проводит аналогию эксперт.

Заявление NASA стало возможным после того, как федеральный суд не поддержал иск против агентства, поданный Blue Origin. Компания сочла, что NASA нарушила антимонопольное законодательство в процессе тендера на постройку посадочного лунного модуля. Однако судебная тяжба приостановила работу над программой на семь месяцев.