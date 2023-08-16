«Луна-25» вышла на орбиту спутника Земли

Фото: Роскосмос

«Луна-25»

Российская межпланетная станция «Луна-25» вышла на орбиту естественного спутника Земли, все системы функционируют штатно, сообщили на сайте Роскосмоса. Выведение было обеспечено включениями двигательной установки автоматической станции, корректирующим тормозным двигателем и двигателями мягкой посадки.

Автоматическая станция «Луна-25» впервые в современной истории России отправлена к естественному спутнику Земли, — сообщили в Роскосмосе.

В рамках миссии предстоит отработать технологию мягкой посадки, отобрать и проанализировать грунт и провести научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны и лунной экзосферы, рассказали в пресс-службе госкорпорации.

По данным источника РИА Новости, «Луна-25» оказалась ближе к спутнику Земли, чем индийский аппарат «Чандраян-3», запущенный за месяц до этого, 14 июля.

Ракета «Союз 2.1б» с первой в истории современной России лунной станцией стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Последний советский аппарат, отправленный к спутнику Земли, «Луна-24», был запущен в 1976 году.

В отличие от советских лунных станций, которые прилунялись в экваториальной зоне, «Луна-25» должна зайти на мягкую посадку в околополярной области с более сложным рельефом местности. Прилунение ожидается 21 августа.

Ранее Роскосмос опубликовал первый снимок с «Луны-25», сделанный на этапе перелета к спутнику Земли. В пути станция дважды корректировала траекторию.