Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии ЦИК Бразилии: Лула да Силва стал новым президентом Бразилии

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Новым президентом Бразилии стал Луис Иасиу Лула да Силва. Такие данные следуют из сообщения ЦИК страны. Во втором туре выборов он определил своего конкурента, действующего главу государства Жаира Болсонару, примерно на два млн голосов избирателей. Об этом сообщает РИА Новости.

В официальном приложении, где публикуются данные подсчета голосов, появилась надпись: «Результат (выборов) математически определен».

По результатам подсчета 99,01% бюллетеней Лула да Силва набрал 50,84% голосов избирателей (59,7 млн человек ), Жаир Болсонару 49,16% (57,8 млн).

При этом до момента обработки двух третей протоколов Болсонару лидировал, но Лула да Сильва сократил отставание за счет голосов, поданных за него в северо-восточных штатах, традиционно поддерживающих социалистов.

Сообщается, что явка на выборы составила не менее 80%, на участки пришло порядка 32 млн человек.

Ранее сообщалось, что действующий глава госдуарства Жаир Болсонару был уверен в своей победе на президентских выборах в Бразилии уже в первом туре. Такое заявление он сделал перед тем, как покинул избирательный участок после голосования. Он предположил, что за него могут проголосовать не менее 60% избирателей.