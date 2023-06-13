Лула да Силва не увидел военного решения конфликта на Украине Президент Бразилии призвал главу ЕК к разрешению украинского конфликта путем дипломатии

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Конфликт на Украине следует решать исключительно путем дипломатии. Об этом заявил в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. По его мнению, в подобных вопросах нужно стараться избегать эскалации и применения оружия, которое несет риски, «не поддающиеся счету». Слова Лулы да Силвы приводит РИА Новости.

Нам нужно больше дипломатии и меньше вооруженного вмешательства на Украине, в Палестине, в Йемене. <...> Для этого конфликта нет военного решения, — сказал бразильский лидер.

Ранее МИД Индии сообщил, что премьер-министр страны Нарендра Моди в телефонном разговоре обсудил с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой мирную инициативу африканских стран по конфликту на Украине. В ведомстве уточнили, что глава кабмина указал на приверженность Индии поддерживать все инициативы, направленные на обеспечение прочного мира и стабильности в регионе.

В свою очередь посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что администрация США не намерена искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и продолжает направлять Киеву вооружения.