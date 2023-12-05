ЛУКОЙЛ может избавиться от своего бизнеса в Болгарии

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Российская компания ЛУКОЙЛ пересмотрит стратегию в отношении своих активов в Болгарии, в том числе рассмотрит возможность продажи бизнеса, сообщает пресс-служба компании. Представители предприятия отметили, что вокруг завода в Бургасе «искусственно раздувается политическая буря».

Пересмотр стратегии является следствием принятия государ​ственными органами Болгарии дискриминационных законов, других несправедливых, предвзятых политических решений в отношении завода, не имеющих отношение ни к цивилизованному регулированию крупного бизнеса, ни к увеличению доходной части бюджета страны, — сказано в публикации.

В компании напомнили, что активно инвестировали в развитие активов в Болгарии в течение более чем 20 лет. В частности, в НПЗ в Бургасе вложено свыше $3,4 млрд, «что превратило предприятие в один из наиболее экологичных и высокотехнологичных заводов в Европе». Кроме того, среди активов ЛУКОЙЛа в Болгарии 220 АЗС и девять нефтебаз, а также бизнесы судовой и авиационной бункеровки.

В середине ноября стало известно, что работа нефтеперерабатывающего завода «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» может быть прекращена из-за отмены квот на экспорт нефтепродуктов со следующего года. Накануне власти Болгарии предписали компании прекратить работу с российской нефтью с 1 марта 2024 года. Отдельно с 1 января следующего года запрещен экспорт нефтепродуктов из РФ.

Ранее министр финансов Болгарии Асен Василев заявил, что София начнет постепенное сокращение импорта российской нефти. По его словам, это должно произойти до осени 2024 года.