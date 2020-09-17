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Лукашенко заявил о закрытии границ с тремя странами

20:46, 17 сентября 2020 12
Фото: gpk.gov.by

Белоруссия вынуждена закрыть границы с Польшей, Литвой и Украиной. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружьё и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной,цитирует его Tut.by.

При этом он обратился к народам Литвы, Польши и Украины с призывом «остановить своих политиков и не дать развязать горячую войну».

Как писал NEWS.ru, Верховная рада Украины в ходе заседания 15 сентября приняла постановление о том, что итоги августовского голосования «не отображают реального волеизъявления белорусских граждан».

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