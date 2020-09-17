Лукашенко заявил о закрытии границ с тремя странами

https://static.news.ru/photo/982c5d48-f90f-11ea-ad7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: gpk.gov.by

Белоруссия вынуждена закрыть границы с Польшей, Литвой и Украиной. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружьё и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной, — цитирует его Tut.by.

При этом он обратился к народам Литвы, Польши и Украины с призывом «остановить своих политиков и не дать развязать горячую войну».

Как писал NEWS.ru, Верховная рада Украины в ходе заседания 15 сентября приняла постановление о том, что итоги августовского голосования «не отображают реального волеизъявления белорусских граждан».