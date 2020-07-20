Лукашенко заявил о задержании трёх десятков человек по делу Белгазпромбанка

https://static.news.ru/photo/134d21e6-c9ff-11ea-824a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ru.wikipedia.org /Homoatrox - собственная работа, CC BY-SA 3.0,

По делу Белгазпромбанка задержаны уже около 30 человек, все они дают показания. Даёт показания и «рыдает» бывший глава банка Виктор Бабарико, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В задержании фигурантов по делу о злоупотреблениях в кредитной организации «нет никакого политического заказа», заявил Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь-1» во время рабочей поездки в Витебскую область.

И если вы думаете, что всё, что вам по телевизору вот это показывают, следователи рассказывают, что это политический заказ, то мне с вами не о чем вообще говорить. Нет никакого политического заказа, — отрезал глава государства.

Лукашенко добавил, что не видит в конкурентах «никакого страха и опасности», но отношение ко всем одинаковое и «вор должен сидеть в тюрьме». Он добавил, что дал поручение КГБ и прокуратуре подготовить документы, чтобы в Белоруссию могли прибыть «специалисты Интерпола, США, России» и им можно было бы предъявить материалы дела. А из этого уже делать вывод, боится ли «там кого-то» Лукашенко накануне выборов президента или это «действительно уголовное преступление».

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал давать показания следствию после того, как ему отказали в регистрации кандидатом на выборы главы государства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.