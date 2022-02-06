Лукашенко заявил о возможном сотрудничестве Украины с Россией

Украина могла бы через 10--15 лет стать частью единого оборонного и экономического пространства с Россией и Белоруссией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, важность такого пространства уже показал опыт Казахстана и ОДКБ. Трансляция интервью белорусского лидера велась на телеканале «Россия 1».

Вы знаете, Белоруссия уже там, думаю, что для Казахстана был хороший урок. Если вы говорите срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок, — сказал он.

Таким образом Лукашенко ответил на вопрос Владимира Соловьёва о том, какая страна могла бы войти в единое оборонное и экономическое пространство с Россией.

Ранее Лукашенко заявил, что Украина никогда не станет вступать в военный конфликт с его страной, поскольку «там некому будет против нас воевать». Если война начнётся, то она продлится три-четыре дня. По мнению белорусского лидера, страны Запада понимают, что война с силами ОДКБ, «прежде всего с Россией», бесперспективна.