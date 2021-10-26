Лукашенко заявил о немецких танках на границе с Белоруссией

Западные страны стремятся развязать «войнушку» против Белоруссии, опасается президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил на встрече с трудовым коллективом Лидской центральной районной больницы, что к границам страны уже «подкинули» немецкие танки «Леопард», передаёт БелТА.

Вы прекрасно видите... И видите, что происходило и что от нас хотят. Вчера уже «Леопарды» подкинули к нашей границе — танки, — цитирует его агентство.

При этом Лукашенко обратился к своему помощнику — инспектору по Гродненской области Юрию Караеву с просьбой внимательно отслеживать ситуацию на западных рубежах.

Негодяи крайние. Боюсь, чтобы они войнушку не развязали здесь, — резюмировал белорусский лидер.

Накануне власти Польши заявили, что направят ещё 2,5 тысячи военных на линию границы с Белоруссией после нападения мигрантов, которые бросали камни и палки в пограничников и солдат Войска польского.

Ранее Лукашенко на встрече с руководством КГБ обвинил Запад во вмешательстве во внутренние дела Минска. Он также отметил, что неудавшаяся попытка государственного переворота не изменила планов противника и он по-прежнему нацелен на смену власти в стране.