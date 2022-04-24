Лукашенко увидел у границы приехавших за гречкой и солью европейцев

Граждане Польши и стран Прибалтики приезжают к границам Белоруссии, чтобы купить соль и гречку, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передаёт РИА Новости. По его словам, местные пограничники ведут себя благородно, разрешая проехать на территорию страны жителям соседних стран в дни религиозных праздников.

Они же были такие счастливые, весёлые. Жили в «заможном» мире, у них всё было. И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневой крупы купить. Ладно крупы — соли нет, соли просят у нас, — заявил он.

По мнению главы Белоруссии, граница не должна служить препятствием для нормальной жизни, в том числе и соседям республики.

Лукашенко также отметил, что относился к соседним странам всегда «по-человечески, по-людски» и желал бы, чтобы такое же отношение проявлялось и к нему.

Ранее белорусский лидер в ходе визита в храм Преображения Господня в городском посёлке Копысь Оршанского района призвал территориальных соседей жить дружно. По мнению главы республики, сберегать мир актуально в настоящее время. Он добавил, что православные на Пасху просят у бога мира, согласия и дружбы. Лукашенко считает, что именно это всегда было свойственно белорусам.