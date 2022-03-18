Лукашенко заявил, что Зеленский мало управляет процессами на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский сейчас мало управляет процессами на Украине. Видео интервью показал YouTube-канал государственного Агентства теленовостей.

Я могу только высказать свою точку зрения в отношении <...> Зеленского сейчас. Я считаю, что он мало управляет процессами в Украине. Он и до конфликта мало вникал в эти процессы в силу, наверное, своей подготовленности или неготовности. Но он неглупый человек, и я надеялся, что с опытом <...> он абсолютно будет адекватно управлять ситуацией в Украине. Не произошло — начался конфликт, — отметил белорусский лидер.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Украина не должна быть площадкой для нападения на Россию и иметь ядерное оружие. По словам белорусского лидера, киевский режим также не должен запрещать украинским гражданам говорить на любом языке, включая русский.

В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 11 марта Лукашенко заявил, что Украина атаковала бы Белоруссию, если бы Россия не нанесла превентивный удар. При этом он отметил, что к концу года люди забудут о российской военной спецоперации на Украине.