Лукашенко заявил, что США будут использовать Афганистан против России

США хотят использовать обострившуюся ситуацию в Афганистане для оказания давления на Россию. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передаёт БелТА.

По мнению белорусского лидера, Вашингтон хочет использовать обстановку в Афганистане «для подогревания ситуации в России через Центральную Азию и Китай». Так, Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР граничит с Исламской Республикой.

Китай — главный враг для Америки. Надо давить с Афганистана: место удобное, — цитирует Лукашенко агентство.

Президент добавил, что никто не хочет войны с Афганистаном, в котором к власти пришло движение «Талибан» (запрещено в России). Да и сами афганцы «навоевались». Поэтому надо «работать на спокойствие» и ждать, когда «всё устаканится».

Более того, Лукашенко напомнил, что Минск всегда проводил по отношению к Афганистану взвешенную политику и даже не запрещал «Талибан».

Ранее российский президент Владимир Путин провёл телефонные переговоры с Лукашенко по итогам заседания ОДКБ. Речь шла о ситуации в Афганистане.