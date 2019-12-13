https://static.news.ru/photo/2e3a72e8-1da1-11ea-b8b3-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с преподавателями и студентами медицинских университетов сравнил врачебную практику с работой президентом.

Белорусский лидер отметил, что врач — «жестокая профессия», так как за один день медика могут и похвалить, и обругать так, что «жить не захочется».

Это почти как у меня. С утра напакостят так… После докладов министров жить не хочется. К обеду вроде какое-то солнце показалось из-за туч. К вечеру — обратно. Потом ночь не спишь, — цитирует БелТА слова Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии рассказал о том, что у него есть недвижимость за границей. В частности, он владеет домом в российском Сочи, писал NEWS.ru.