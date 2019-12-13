Лидер Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с преподавателями и студентами медицинских университетов сравнил врачебную практику с работой президентом.
Белорусский лидер отметил, что врач — «жестокая профессия», так как за один день медика могут и похвалить, и обругать так, что «жить не захочется».
Это почти как у меня. С утра напакостят так… После докладов министров жить не хочется. К обеду вроде какое-то солнце показалось из-за туч. К вечеру — обратно. Потом ночь не спишь, — цитирует БелТА слова Лукашенко.