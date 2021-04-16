Лукашенко заявил, что на него и его детей готовилось покушение

https://static.news.ru/photo/52087b3e-9fa5-11eb-89e6-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко и его сын Николай Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что силовики задержали новую преступную группу, которая готовила покушение на него и его детей. По его словам, к этому причастны спецслужбы США. Об этом белорусский политик сообщил 17 апреля.

В планах захват ребёнка, [думали] «посадим в погреб» <...>. В Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу — они показали, как всё планировали, — цитирует Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко полагает, что задача на его устранение, поставленная спецслужбами США, была одобрена высшим политическим руководством этой страны.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста. Они начались после президентских выборов 9 августа, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Вышедшие на улицу люди считают, что выборы были сфальсифицированы. Белорусский лидер заявлял, что в стране пытаются устроить цветную революцию по западным методичкам.

Как писал NEWS.ru, в Белоруссии в перечень физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, включены оппозиционные лидеры страны Светлана Тихановская и Павел Латушко.