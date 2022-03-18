Лукашенко заявил, что биологическое и кибероружие гораздо опаснее ядерного

Биологическое и кибероружие гораздо опаснее ядерного, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении разговора с журналистом японской телекомпании TBS. Белорусский лидер отметил, что человечество ещё не осознало всю опасность данных угроз. Фрагмент закадровой беседы привёл Telegram-канал «Пул Первого».

Опасность в будущем не в ядерном оружии, есть более опасные направления, чем ядерное оружие. Это биологическое оружие и кибероружие. Это гораздо опаснее. Человечество эту опасность, особенно кибероружия, ещё не осознало, — подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что размещение ядерного оружия в республике не планируется. Глава государства выразил надежду на то, что ситуация не ухудшится до такой степени, чтобы появилась такая необходимость.

Белорусский лидер также заявил, что Украина не должна быть площадкой для нападения на Россию и иметь ядерное оружие. Кроме того, киевский режим не должен запрещать украинским гражданам говорить на любом языке, включая русский.