«Никто ни под кого не ложился»: Лукашенко об отношениях с Путиным Лукашенко о взаимодействии с Путиным: никто ни под кого не ложился

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин с Президентом Александром Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «не ложился под» российского коллегу Владимира Путина. Выступая с посланием к народу и парламенту, глава республики подчеркнул, что взаимодействие с Россией носит всеобъемлющий многоплановый характер. По его словам, страны выстроили эффективную модель отношений, в центре которых стоит строительство Союзного государства. Лукашенко подчеркнул, что это позволило создать условия для экономического роста и увеличения товарооборота, а также помогло координации внешней политики.

Мне сегодня сигналы поступают: «Вот, ты там лег под Путина». Да никто ни под кого не ложился, — сказал Лукашенко.

Белорусский президент также упомянул о «вакханалии» англосаксонских стран, которые вводят санкции. Лукашенко связал рестрикции с желанием Запада сменить политическое устройство страны. Ответом Минска на ограничительные меры станет ускоренное развитие отношений с ближайшими союзниками, заявил он.

В своем послании Лукашенко также предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перегруппировки войск, перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон. В Кремле рассказали, что на следующей неделе Путин может обсудить с Лукашенко тему украинского кризиса в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства.