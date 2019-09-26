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Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что на встречах в представителями США всегда говорит, что разговора не получится в случае, если он будет вестись в плоскости выбора Минска между восточными и западными партнёрами.

Это наша позиция. Мы сами будем определять, каковы будут отношения с Россией и Китаем с одной стороны, ЕС и США с другой, — заявил президент Белоруссии в ходе встречи с представителями украинских СМИ.

Он отметил, что американские партнёры с пониманием относятся к его словам и говорят, что не ставят вопрос выбора, а лишь хотят видеть Белоруссию «суверенной и независимой». Лукашенко подчеркнул, что Минск не собирается дружить с Западом против Москвы.

Ранее News.ru сообщал, что Россия и Белоруссия частично объединят свои экономические системы. Программа интеграции рассчитана на полтора года. К январю 2021 года государства должны создать единый Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, а также унифицировать учёт собственности. Лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко могут утвердить программу к началу декабря.