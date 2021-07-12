Лукашенко: заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдёт осенью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдёт 4 ноября. Он не уточнил, где именно оно состоится. Об этом пишет БелТА.

Где-то, по-моему, 4 ноября, в День народного единства в России, мы проведём это мероприятие — Высший госсовет, — сказал Лукашенко на встрече с главой СК РФ Александром Бастрыкином.

Белорусский лидер также назвал договорённости с РФ очень серьёзными, отметив, что таких шагов стороны ещё не предпринимали. Что касается заседания, то на нём запланировали утвердить разработанные программы Союзного государства. Накануне они были согласованы на переговорах главами государств. К 4 ноября планируется доработать все аспекты этих соглашений и представить их уже в готовом, утверждённом виде.

В этом направлении уже начата серьёзная работа. Надо перевернуть целый пласт внутреннего законодательства, чтобы приспособить к этим договорённостям, — добавил Лукашенко.

Ранее стало известно, что Владимир Путин назвал переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко конструктивными. Встреча лидеров двух стран прошла 9 сентября в Москве и продолжалась около трёх часов. Лукашенко отметил, что переговоры были предельно честными и носили конструктивный характер.