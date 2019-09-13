Белоруссию посетил наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооружёнными Силами Объединённых Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян. Он провёл переговоры с президентом Александром Лукашенко, во время которых глава государства пригласил своего гостя отдохнуть в Белоруссии. Это уже третья встреча Лукашенко с принцем Мухаммедом за последние годы, и её цель — не просто политический пиар. Белорусский президент хранит свои активы в банках монархий Персидского залива и с помощью личных связей с шейхами получает гарантии их сохранности. Кроме того, контакты с ближневосточными партнёрами играют роль в нефтяном шантаже России, уверены эксперты.

13 сентября шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян в первый раз посетил Белоруссию. Александр Лукашенко выразил надежду, что этот визит даст толчок к развитию торгово-экономических контактов двух стран, сообщает официальный сайт президента Белоруссии.

Вы были во многих странах, — обратился Лукашенко к своему гостю. — В Беларуси в первый раз. Но знайте, что это не чужая вам земля. Тем более у вас здесь свой дом.

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В заключение белорусский лидер пригласил наследного принца отдохнуть у себя в стране.

Тем более лето, да и начало осени у вас, с нашей точки зрения, времена жестокие — под 40 градусов, а иногда и выше, — сопроводил своё приглашение Лукашенко. — Поэтому мы готовы предоставить все услуги, чтобы вы могли это время провести в Беларуси.

Это уже третья встреча Лукашенко и наследного принца Абу-Даби. Политики ранее проводили переговоры в ноябре 2017 года и в октябре 2016 года в ОАЭ, по итогам которых были сделаны похожие заявления о развитии двусторонних экономических отношений.

Доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев рассказал News.ru, что Лукашенко на переговорах с партнёрами Ближнего Востока преследует две цели: пропагандистскую и финансовую.

В банках монархий Персидского залива, в том числе в Катаре, Абу-Даби, находятся некоторые финансовые ресурсы белорусского высшего руководства, так называемой «семьи». Это не является тайной, в эти страны постоянно ездит не только сам Лукашенко, но и его старший сын Виктор. Отношения между Минском и шейхами настолько тёплые, что часть территории Белоруссии была отдана в личное владение некоторым принцам как охотничьи угодья. Андрей Суздальцев доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

Андрей Суздальцев считает, что во встречах Лукашенко с наследным принцем есть и пропагандистский момент. Минск активно торгуется с Москвой по поводу цены на российскую нефть. Россия проводит налоговый манёвр, в результате которого её нефть будет продаваться по мировым ценам даже на внутреннем рынке. Но если российские нефтеперерабатывающие предприятия будут получать компенсацию из бюджета, то для белорусских заводов подобная льгота не предусмотрена. По оценкам белорусской стороны, она потеряет от этого манёвра до $10,5 млрд.

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Поэтому Лукашенко ищет способы надавить на Москву, в том числе угрожая покупать нефть у других поставщиков. Неделю назад президент Белоруссии заявил, что готов забрать две нитки газопровода «Дружба» и закупать чёрное золото через Прибалтику и Польшу, если не удастся договориться с Россией «по-человечески». На фоне визита в Минск теперь уже бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона появились спекуляции о закупке Минском американских энергоносителей. По мнению Андрея Суздальцева, не исключено, что в рамках этой стратегии Лукашенко намекает Москве, что может закупать нефть и у ближневосточных поставщиков, в частности у Эмиратов.

Белоруссия ищет контакты не только с ОАЭ. Ранее News.ru сообщал о том, что Минск подписал с Ливаном соглашение о сотрудничестве, которое может подразумевать поставки российского оружия в соседнюю с Сирией страну. Эксперты высказывали предположение, что, скорее всего, речь идёт о подержанном советском вооружении.