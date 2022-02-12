Лукашенко: Запад стремится воевать на Украине чужими руками

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Минск не причастен к обострению отношений с Киевом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом. Как сообщает БелТа, белорусский лидер также отметил, что проводит ясную и понятную для украинского народа политику.

Мы к обострению наших отношений практически не имеем никакого отношения. Мы проводили ясную, понятную политику для украинского народа. Я и сейчас придерживаюсь этой политики. Мы родные люди, мы соседи. Это...