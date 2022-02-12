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Лукашенко: Запад стремится воевать на Украине чужими руками

12:29, 14 февраля 2022
Лукашенко: Запад стремится воевать на Украине чужими руками Александр Мороз и Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
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Запад стремится развязать конфликт на Украине, чтобы повоевать чужими руками, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с украинским политическим деятелем Александром Морозом. По его словам, если бы готовилось нападение на Украину, то СМИ вели бы себя иначе.

Я уже смотрю, ваши политики начинают отбрыкиваться от общей линии Запада. Понимаете, я точно знаю, что нужно сегодня здесь Западу: надо развязать конфликт. Вы же знаете, они умеют чужими руками. А ещё лучше повоевать чужими руками, чужими людьми: пусть гибнут украинцы, русские, белорусы —это далеко, — сказал Лукашенко. 

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