Лукашенко захотел сохранить суверенитет Белоруссии при интеграции с Россией

https://static.news.ru/photo/6846d49e-6c5c-11eb-9811-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Белорусский президент Александр Лукашенко пожелал сохранить суверенитет Белоруссии при углублённой интеграции с Россией в Союзное государство.

Глава республики воспринимает процесс лишь как межотраслевое сотрудничество. По его словам, участие в интеграции должно быть равноправным и исключать создание наднациональных органов власти.

Посмотрим, что скажут народы, — цитирует РИА Новости президента.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия должны расширить интеграционные вопросы по всем направлениям. По его словам, интеграция должна проходить в экономике, в людях и так далее. Он заявил, что Минску нужно быть ближе к Москве, «тогда и политические вопросы пойдут». Глава Белоруссии отметил, что когда люди видят, как «мы телепаемся на одном месте 30 лет» при строительстве Союзного государства, то задают вопросы о причинах произошедшего.

Накануне стало известно, что Лукашенко до конца февраля планирует посетить Россию, чтобы встретиться в Сочи с Владимиром Путиным. Во время визита стороны могут коснуться темы нового российского кредита в размере более $3 млрд. Вопрос о выделении средств в Кремле принципиально уже решён. Кроме того, сумма может быть увеличена до $3,5 млрд. Также отмечается, что форсировать поддержанную Москвой конституционную реформу и урезать президентские полномочия Лукашенко не намерен, писал NEWS.ru.