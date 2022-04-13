Лукашенко высказался о включении Белоруссии в состав России

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал «старыми методами» разговоры о включении Белоруссии в состав России. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко во Владивостоке. По его словам, Москва и Минск намерены выстроить такое единство, которое послужило бы примером всем остальным странам, в том числе в вопросе противодействия западным санкциям, передаёт БелТА.

Я говорю: мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. Мы, говорю, отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться, — сказал он.

Комментируя свой визит во Владивосток, Лукашенко отметил, что ему выпала честь побывать на краю «нашего общего Отечества». Он пояснил, что общее Отечество России и Белоруссии простирается от Бреста до Владивостока.

Вот наше общее Отечество, на котором существуют сегодня два независимых государства и демонстрируют возможности построения этого единства, — подчеркнул белорусский лидер.

12 апреля в Благовещенске состоялись переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина. В ходе беседы с Лукашенко президент России заявил, что западные страны развязали «тотальную санкционную войну» против Москвы и Минска. В связи с этим Путин высказал намерение и дальше укреплять интеграцию России с Белоруссией.

Лукашенко, в свою очередь, заявил, что Россия и Белоруссия в ответ на санкционное давление Запада говорят ему «досвидос». Он отметил, что Москва и Минск буду самостоятельно выстраивать «свою жизнь».