Лукашенко встретится в сентябре с председателем КНР Си Цзиньпином

Посол Белоруссии в Китае Юрий Сенько заявил, что встреча президента республики Александра Лукашенко и лидера КНР Си Цзиньпина запланирована на сентябрь текущего года. Раньше эта встреча не могла состояться из-за коронавирусных ограничений, пояснил Сенько в эфире телеканала ОНТ.

Текущий год будет важен тем, что в сентябре в рамках Шанхайской организации сотрудничества планируется встреча наших руководителей, — отметил дипломат.

Главы государств обсудят очередной блок вопросов, которые касаются двусторонних отношений. Посол добавил, что предстоящий разговор будет «важным, насыщенным».

Договорённость о встрече между лидерами двух государств уже есть. В частности, Си Цзиньпин неоднократно приглашал Александра Лукашенко посетить Китай.

Руководитель Беларуси аналогичное приглашение делал своему коллеге. Но, к сожалению, из-за пандемийных, коронавирусных ограничений такая встреча, очная, пока не состоялась, — пояснил Сенько.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин в скором времени планирует встретиться с белорусским лидером Александром Лукашенко. В Кремле своевременно сообщат о том, когда и где эта встреча состоится.