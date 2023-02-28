Лукашенко: в Китай по делу срочно

Фото: Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС

Александр Лукашенко

Визит в Пекин Александра Лукашенко, без сомнения, добавляет красок в картину все более искусных и интернациональных маневров вокруг СВО. Ясно, что в прежние времена Александр Григорьевич делал ставку на сотрудничество с китайскими товарищами в рамках все той же многовекторности. Проще говоря, без затей Лукашенко давал понять Москве, что все недополученное у нее он сможет выпросить у Пекина.

Во многом это был обычный для Батьки блеф, но Китай действительно немало вложил в развитие белорусской экономики. Естественно, на куда более жестких условиях, чем обычно соседку субсидировала Россия — щедрая душа. Но после того как много китайских инвестиций было безвозвратно потеряно на Украине, команда председателя Си получает дополнительный импульс для содействия установлению мира и стабильности на землях союзного государства. Тем более что белорусский лидер предварил свой престижный визит громкими заверениями мира и себя самого в том, что никто на суверенитет «голубоглазой родины» не покушается.

Но тем не менее очевидно, что на переговорах в Пекине незримо будет присутствовать и Россия, образуя сложный треугольник по интересам. Особенно на фоне недавно обнародованного китайского плана мирного урегулирования. Понятно было, что Запад отвергнет эти 12 пунктов, хотя антизападными в тексте оказались только два положения: отказ от ментальности холодной войны и от санкционной политики с нарушением поставок и технологических цепочек. Последний пункт исключительно важен и для Китая, который сталкивается с разного рода ограничениями со времен Дональда Трампа. А ныне подвергается шантажу западных партнеров, подозревающих Пекин в намерении оказать России реальную, а не только моральную поддержку.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военная техника в зоне боевых действий в ДНР и ЛНР

Китай в этом плане на серьезном перепутье. С одной стороны, его торговый оборот с США и Евросоюзом примерно в восемь раз больше, чем с Россией. С другой, его уже официально за океаном и в Брюсселе считают серьезным противником, которому необходимо дать окорот. Понятно, что китайцы, уже получающие свои дивиденды от конфликта на Украине, в частности закупая наши углеводороды с солидным дисконтом, могут и сами шантажировать Запад угрозой своих военных поставок Москве, если против них будут приниматься разного рода рестрикции. Момент этот обоюдоострый.

Но в контексте неминуемого противостояния с коллективным Западом и растущего напряжения вокруг Тайваня Китай может действовать в щекотливых сферах сотрудничества с Россией через страны-прокладки. Будь то Северная Корея, Иран или та же наша соседка и союзница Белоруссия.

Тем более что на Белоруссию, формально не вовлеченную в украинский конфликт, не распространяются многие санкции, введенные в десяти пакетах против России. Китай же в качестве обходного маневра мог бы, например, провести модернизацию некоторых промышленных предприятий Белоруссии с прицелом на дальнейшие поставки в Россию военной или продукции двойного назначения. Маневр из серии и волки сыты, и овцы целы.

Вариант такого доходного во всех отношениях сотрудничества белорусскую делегацию полностью бы устроил. Впрочем, надо полагать, что Александр Григорьевич, недавно встречавшийся и подробно побеседовавший с Владимиром Путиным, передаст личное послание российского коллеги председателю Си. Тем более что пока сроки предполагаемого визита в Москву китайского лидера не определены.

Но не исключено, что в заявлениях, сделанных по итогам переговоров Лукашенко и Си Цзиньпина, многое станет ясно в стратегическом треугольнике в целом.