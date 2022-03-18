Лукашенко: Украина должна стать такой, как Белоруссия

Украина не должна быть площадкой для нападения на Россию и иметь ядерное оружие, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS. По словам белорусского лидера, киевский режим не должен запрещать украинским гражданам говорить на любом языке, включая русский. Видео интервью показал YouTube-канал государственного Агентства теленовостей.

Россия предлагает Украине такие вещи, которые происходят в Белоруссии. То есть Украина должна стать такой, как Белоруссия, с определёнными нюансами: она не должна быть плацдармом для нападения на Россию, она не должна иметь ядерное оружие и не должна угрожать России. Она не должна запрещать людям, которые живут в Украине, разговаривать на любом языке, там немало русских, — отметил он.

Ранее Лукашенко заявил, что размещение ядерного оружия в республике не планируется. Глава государства выразил надежду на то, что ситуация не ухудшится до такой степени, чтобы появилась такая необходимость.

В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 11 марта Лукашенко заявил, что Украина атаковала бы Белоруссию, если бы Россия не нанесла превентивный удар. При этом он отметил, что к концу года люди забудут о российской военной спецоперации на Украине.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что если в Белоруссии будет размещено ядерное оружие, это серьёзно повлияет на безопасность в Европе. По его словам, ЕС не оставит подобные действия без внимания и будет следить за развитием событий.