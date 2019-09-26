https://static.news.ru/photo/a0fc69d6-e042-11e9-aa5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Украина должна быть единой и неделимой. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он признался, что для него «это свято».

Заявление белорусского лидера прозвучало в Минске на встрече с представителями украинских СМИ. Лукашенко подчеркнул, что отношения с Киевом строятся именно на такой позиции. Он отметил, что надо делать любые шаги для того, чтобы война на украинских территориях была прекращена.

Подумайте, кому выгодно, чтобы Украина не была Украиной, — резюмировал он.

Ранее Лукашенко заявил, что конфликт в Донбассе необходимо решать не с помощью формул, предложенных европейцами, а силами трёх славянских народов — русского, украинского и белорусского. Политик добавил, что Минск посодействует урегулированию ситуации на востоке Незалежной и готов принять участие в восстановлении инфраструктуры региона, писал News.ru.