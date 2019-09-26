Украина должна быть единой и неделимой. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он признался, что для него «это свято».
Заявление белорусского лидера прозвучало в Минске на встрече с представителями украинских СМИ. Лукашенко подчеркнул, что отношения с Киевом строятся именно на такой позиции. Он отметил, что надо делать любые шаги для того, чтобы война на украинских территориях была прекращена.
Подумайте, кому выгодно, чтобы Украина не была Украиной, — резюмировал он.
Ранее Лукашенко заявил, что конфликт в Донбассе необходимо решать не с помощью формул, предложенных европейцами, а силами трёх славянских народов — русского, украинского и белорусского. Политик добавил, что Минск посодействует урегулированию ситуации на востоке Незалежной и готов принять участие в восстановлении инфраструктуры региона, писал News.ru.