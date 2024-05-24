Лукашенко указал на виновника крушения вертолета Раиси Лукашенко: США виноваты в авиакатастрофе с вертолетом президента Ирана

Фото: kremlin.ru/Валерий Шарифулин, ТАСС

Александр Лукашенко

США являются виновниками авиакатастрофы, в результате которой погиб президент Ирана Ибрахим Раиси, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава государства пояснил, что Вашингтон ввел санкции, запрещающие обслуживание вертолета, принадлежавшего иранскому лидеру, передает ТАСС.

Они ж запретили его обслуживать своим компаниям. Поэтому в этом их вина в том числе, — сказал он.

Также Лукашенко напомнил, что аналогичные ограничения США действуют и в отношении его самолета. Он заявил, что Вашингтон из-за своих поступков получит «ответку» от высших сил. По словам белорусского лидера, США за все получат сполна и не смогут укрыться от возмездия за океаном. В завершение Лукашенко назвал Раиси нормальным и добрым человеком, который всегда вел честный диалог и действовал в интересах своей страны и своего народа, и выразил уверенность, что Иран сможет полноценно разобраться в сложившейся ситуации.

Ранее Генштаб Ирана опубликовал предварительные итоги расследования катастрофы с президентом страны Ибрахимом Раиси. В докладе сказано, что корпус разбившегося вертолета, в котором летел глава государства, не имеет следов пуль. Подчеркивается, что детали инцидента еще уточняются.