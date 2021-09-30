Лукашенко заявил, что в случае конфликта Белоруссии помогут ВС России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о вхождении его страны в состав России не стоит. Однако в случае конфликта вся западная часть российских Вооружённых сил будет поддерживать Минск, передаёт БелТА.

У нас создана на этом западном направлении единая фактически армия. Единая вооружённая группировка, основой которой является белорусская армия. В случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооружённых сил России будет поддерживать, — цитирует его агентство.

Лукашенко также назвал выдумкой «коллективного Запада» слухи о том, что Белоруссия может войти в состав России. По его словам, руководители двух стран достаточно умны, чтобы создать такой союз, «который будет ещё сильнее унитарного образования».

Отношения Белоруссии со странами Запада испортились сразу после выборов. Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий. Так, санкции Лондона направлены на предотвращение полётов и посадок белорусских авиакомпаний в Великобритании. Соединённое Королевство ввело ряд торговых санкций в отношении белорусского калия, нефтепродуктов, товаров и технологий двойного назначения, а также запрещается покупка белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов.