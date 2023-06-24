Путин поблагодарил Лукашенко за переговоры с Пригожиным

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Владимир Путин

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко второй раз за 24 июня поговорили по телефону. Российский лидер поблагодарил белорусского коллегу за результат переговоров с Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер», передает RT.

Лукашенко подробно проинформировал российского лидера о результатах переговоров с руководством ЧВК «Вагнер». Путин поддержал и поблагодарил Лукашенко за проделанную работу, — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов группы по российской территории и дальнейшим шагам деэскалации.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером заявил о готовности страны внести лепту в урегулирование ситуации в России в свете попыток мятежа ЧВК «Вагнер». Эрдоган в беседе с Путиным отметил, что никто не должен извлекать выгоду из событий в РФ.