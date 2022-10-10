Лукашенко собрал совещание с военными и силовиками «Пул Первого»: Лукашенко проводит совещание с военными и силовиками

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит совещание с военными и силовиками, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого». Уточняется, что начало совещания было запланировано на 11:00 мск.

Президент сегодня проводит совещание с военными и силовиками. Начало в 11:00, — говорится в сообщении.

Накануне глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что президент России Владимир Путин использует Лукашенко вместо ядерного оружия. Он напомнил, что официальный Минск обвинил Киев в попытке нападения. Министр считает, что так Москва старается получить выгоду в зоне боевых действий. Основной целью он назвал отвод максимально возможного количества сил Украины с фронта к белорусской границе.

Ранее украинский посол в Минске Игорь Кизим был вызван в МИД Белоруссии, где ему вручили ноту с утверждением, что Украина намерена нанести удар по Белоруссии. Киев заявил, что эта информация «не соответствует действительности», и назвал ее инсинуацией, а вручение ноты — «российской провокацией».